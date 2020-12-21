أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد تشهد زيادة كبيرة والإجمالي يقفز إلى 125555 حالة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة عن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم، الأحد 20 ديسمبر، والذي شهد زيادة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك تزامناً مع زيادة تشهدها الإصابات في العالم أجمع، وخاصةً بعد الإعلان عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا أكثر انتشاراً من السلالة السابقة بنسبة 70%، الأمر الذي أدى إلى إلاق شبة تام في العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا منبع السلالة الجديدة.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد 20 ديسمبر

ووفق تقرير الصحة اليوم، فقد خرج من مستشفيات العزل الصحي 336 حالة جديدة بعد تلقيهم العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، وبهذا يصل إجمالي الأعداد المتعافية من الفيروس حتى الآن إلى 106817 حالة.

كما أن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم سجلت 664 حالة جديدة، تم رصدها عن طريق فرق الترصد والترقب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، ووصلت إجمالي الإصابات حتى اليوم إلى 125555 حالة، ومن بينهم الأعداد التي تعافت بشكل كامل وخرجت من مستشفيات العزل الصحي.

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أما الوفيات فقد سجلت اليوم 29 حالة وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة فقط، ووصول إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 7098 حالة، وأكد متحدث الصحة الدكتور خالد مجاهد أنه ووفق توصيات منظمة الصحة العالمية والتي صدرت في مايو الماضي 2020، فإن زوال أعراض الإصابة بكورونا لمدة 10 أيام يعد مؤشر لتعافي المريض من الفيروس.