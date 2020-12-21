انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير التربية والتعليم يصدر 10 قرارات جديدة لاستكمال الدراسة وموعد جديد لبدء امتحانات سنوات النقل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عدة قرارات بشأن خطة الوزارة لاستكمال الدراسة حتى اختبارات نصف العام والمقرر عقدها في منتصف شهر يناير المقبل، وذلك وفق للمواعيد والجداول الامتحانية الخاصة بكل إدارة ومديرية تعليمية على مستوي الجمهورية، وبلغ مجموع القرارات التي أصدرها وزير التربية والتعليم نحو 10 قرارات وهذه القرارات سوف نتناولها من خلال التقرير التالي.

10 قرارات جديدة من وزير التربية والتعليم بشأن خطته لاستكمال الدراسة حتى امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021:-

خوفاً على حياة الطلاب والسادة أولياء الأمور والمعلمين من تفشى وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عدة قرارات بشأن استكمال الدراسة حتى امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021 وذلك لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، حيث جاءت القرارات الجديدة لوزير التربية والتعليم كما يلي:-

* عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الغياب (رفع غياب الطلاب)، مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين في الذهاب إلى المدرسة واستمرار العمل بمجموعات التقوية.

* تقوم المدرسة بإعلام الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي عن مواعيد بث القنوات التعليمية من أجل استكمال المنهج الدراسي والمساعدة في الدخول على تلك المنصات الرقمية.

* تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بداية من يوم الأحد 10 يناير 2021.

* الامتحانات من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي تعقد على مستوي المدرسة.

* الامتحانات في الصف الثالث الإعدادي تعقد على مستوي المديرية التعليمية.