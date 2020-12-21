"أمهات مصر" يعلق على قرارات وتصريحات وزير التعليم الأخيرة

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور المدارس الخاصة، إن أولياء الأمور لم يطالبوا بحذف أجزاء من المناهج كما يقول الوزير، ولكنهم يطالبون بجعل الوحدة الأخيرة للإطلاع فقط وليس الحذف، وكذلك مراعاة الطلاب في هذا العام الاستثنائي في ظل جائحة كورونا، مستطردة: " العملية مش خناقة ياسيادة الوزير وكلنا في مركب واحدة، ولازم نتحمل بعض ونراعي ظروف وتخوفات أولياء الأمور".

وأضافت عبير، أن هذا العام استثنائي وبدأ في 17 أكتوبر الماضي، أي ما يقرب من شهر تأخير، والمنهج كبير وأغلب الطلاب لم يذهبوا إلي المدرسة أغلب أيام الأسبوع، حتى ولو كانت هناك منصات تعليمية متاحة، ولكن لن تغني عن المدرسة والمعلم في الفصل بنسبة 100%، مطالبة الوزير بمراعاة ظروف ذلك، و أنه عام استثنائي ونتمني أن يمر بسلام.

وحول رفع الغياب في المدارس، أوضحت عبير، أن بعض أولياء الأمور كانوا يطالبون بذلك، ولكن البعض الآخر يرى أنه رمى الكره في ملعب أولياء الأمور، ومن يريد الذهاب للمدرسة فليذهب ومن لم يريد فهو حر، مطالبة بالتشديد علي المدارس بإعادة حصص الأونلاين وبرامج الزوم، خاصة في المدارس الخاصة لتعويض من لم يذهب إلي المدرسة، إلي جانب وجود المنصات التعليمية.

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وحول عقد الامتحانات داخل المدارس، قالت عبير، أنه إذا استطاعت الوزارة والمديريات التعليمة والمدارس إجراء الإمتحانات بطريقة جدية مثل لجان امتحانات الثانوية العامة العام الماضي فلا مشكلة في ذلك، وإذا لم تستطيع تنظمها جيدا مع إتباع الإجراءات الإحترازية الشديدة حفاظا علي صحة الطلاب والتلاميذ فيجب إيجاد وسيلة إخري، سواء عن طريق الأبحاث أو أى وسيلة تقييم أخرى.