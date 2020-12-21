بنك CIB يوفر تذاكر مصر للطيران بالتقسيط.. بمناسبة الكريسماس

أعلن بنك CIB عن توفير تذاكر مصر للطيران بالتقسيط بمناسبة الكريسماس وإقبال الكثيرون من المواطنين على السفر في رأس السنة الميلادية 2021 لدعم عملاء بنك CIB عند استخدام البطاقات الائتمانية.
بنك CIB
ونشر بنك CIB عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "الآن يمكن لحاملي بطاقات CIB الائتمانية شراء تذاكر مصر للطيران والتقسيط على 6 شهور بدون فوائد".
وأضاف "قدَّم على بطاقة CIB-EGYPTAIR Mileseverywhere الائتمانية واستخدمها خلال أول شهرين من تاريخ الإصدار لتستمتع بكاش باك يصل إلى 600 جم"، اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا
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ويجدر الإشارة إلى أن بنك CIB يقدم باستمرار العديد من العروض والتخفضيات على التسوق الإلكتروني والخدمات المختلفة لدعم عملائه في لتبيلة احتياجاتهم المجتمعية.
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