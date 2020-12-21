يوضح دوت الخليج نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأثنين 21- 12- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات. آخر أخبار أورنج



أعلنت أورنج عن عروض على كروت اكسترا وتحويلها إلى باقات اكسترا أحسن ناس بالعديد من الوحدات والميجابايتس، لذا ينشر دوت الخليج كافة التفاصيل عن كروت اكسترا أورنج وأكواد الشحن.

فودافون تقدم باقات بلس beIN .. "لعشاق الرياضة "



آخر أخبار المصرية للاتصالات

وقعت المصرية للاتصالات مع أورنج اتفاقية تجارية بهدف دعم التجارية بهدف دعم وتنمية الأعمال بين الشركتين وبما يخدم سوق الاتصالات المصرية بشكل عام، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن خطط المصرية للاتصالات التى تخوضها لدعم الاستثمار في هذا المجال. تفاصيل اتفاقية المصرية للاتصالات مع أورنج التجارية

ويتابع دوت الخليج كافة التفاصيل عن عالم الاتصالات وآخر أخبار الشركات والعروض التى توفرها لدعم عملائها.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأثنين 21-12 -2020 أورنج / المصرية للاتصالات / فودافون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.