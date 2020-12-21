دوت الخليج يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الأثنين 21 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يستعرض دوت الخليج نشرة أخبار البنوك اليوم الأثنين21 - 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.

آخر أخبار بنك مصر

استطاع بنك مصر أن يحقق التوافق في مبادرات الاستدامة العالمية على مدار 6 سنوات على التالولي بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة مبادئ الاستدامة في كافة أعمال بنك مصر وعملياته المصرفية وأنشطته المجتمعية.

"6 سنين".. بنك مصر يتألق في مبادرات الاستدامة العالمية



آخر أخبار البنك الأهلي المصري



يوضح دوت الخليج الفرق بين شهادات الادخار البنك الأهلي المصري بالعملة المحلية والتى تتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات وتصل أعلى فوائد البنك الأهلي المصري على الشهادات الادخارية إلى 12.25%.

البنك الأهلي المصري يوفر 4 شهادات ادخار بالجنيه.. دوت الخليج ينشر تفاصيلهم



آخر أخبار بنك CiB



أعلن بنك CIB عن توفير تذاكر مصر للطيران بالتقسيط بمناسبة الكريسماس وإقبال الكثيرون من المواطنين على السفر في رأس السنة الميلادية 2021 لدعم عملاء بنك CIB عند استخدام البطاقات الائتمانية.