فيديو .. الصحة : مصر لحد دلوقتى مجتلهاش السلالة الجديدة من كورونا

جدة - نرمين السيد - نفى الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، وجود السلالة الجديدة من فيروس كورونا التى ظهرت فى بريطانيا داخل مصر، قائلا: "مصر لحد دلوقتى مجتلهاش السلالة الجديدة من كورونا".





وأكد حسنى، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على قناة "إم بى سى مصر"، أنه يجب أن نأخذ الحذر من هذه السلالة من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة وعدم التجمع فى الأماكن المغلقة.

وأوضح، أن غالبية إصابات كورونا فى مصر ترتبط بتجمعات المواطنين، وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية.