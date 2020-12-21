فيديو .. الصحة : مصر لحد دلوقتى مجتلهاش السلالة الجديدة من كورونا

وأكد حسنى، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على قناة "إم بى سى مصر"، أنه يجب أن نأخذ الحذر من هذه السلالة من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة وعدم التجمع فى الأماكن المغلقة.
وأوضح، أن غالبية إصابات كورونا فى مصر ترتبط بتجمعات المواطنين، وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية.
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