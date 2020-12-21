وزيرة التضامن : قدمنا الرعاية الاجتماعية لـ 40 ألف أم منذ انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن وزارتها قامت بفرش 18 مدينة جامعية، كما اشتركت مع وزارتى "الشباب والرياضة والصحة" لتجهيز أماكن العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، كما قدمت الرعاية لـ 40 ألف أم منذ بدء انتشار كورونا فى مصر، ودعَّمت أصحاب المعاشات وعدة فئات بدعم تخطى 2 مليار جنيه، بمشاركة منظمات المجتمع المدنى.





أضافت، خلال لقاء لها مع برنامج المواجهة على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية ريهام السهلى، أن مهمة الوزارة فى الفترة المقبلة تتمثل فى تطوير دور الرعاية وتدريب القائمين عليها ومحاسبتهم حال التقصير، مؤكدة: سنعمل نظام للمراقبة المجتمعية وسنطور 40 مؤسسة كبيرة لتشمل كافة الخدمات. كورونا وأشارت الدكتورة نيفين القباج إلى أن هناك توسعًا لإنشاء الحضانات لمساعدة الأم المعيلة، لافتة إلى أن وزارة التضامن ستوسع نشاط تعاونها ليشمل 500 جمعية أهلية، لافتة إلى وجود 10 ألاف رائدة خدمة اجتماعية يعملن لتوعية المرأة المصرية فى كل بقاع لوطن.

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