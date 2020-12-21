رسامة كهنة ورهبان جدد بـ دير الملاك فى نقادة

جدة - نرمين السيد - احتفل دير رئيس الملائكة ميخائيل، ببرية الأساس فى مدينة نقَّادة، التابعة لمحافظة قنا، مساء أمس الأحد، بانضمام راهب جديد لمجمع رهبانه، بعد أن اجتاز فترة الاختبار الرهبانى المقررة بالدير، كما تمت سيامة اثنين من الآباء الرهبان فى درجة القسيسية، وقبول طالب رهبنة جديد لبدء فترة الاختبار الرهبانى المقررة.





جاء ذلك، ضمن صلوات القداس الإلهى الذى أقيم عقب انتهاء تسبحة نصف الليل وصلوات الرهبنة. وتولى خدمة الصلوات، الأنبا بيمن، أسقف إيبارشية نقادة وقوص، ورئيس الدير، وشاركه الأنبا كاراس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى إلى جانب مجمع رهبان الدير وعدد من كهنة الإيبارشية. وحمل الراهب الجديد اسم الراهب كاراس النقادى، أما الراهبان اللذان نالا درجة القسيسية فهما، الراهب القس ميخائيل النقادى، والراهب القس إبراهيم النقادى.

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