نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أمهات مصر " يعلقن على تصريحات وزير التعليم الخاصة بحذف أجزاء من المناهج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور المدارس الخاصة، إن أولياء الأمور لم يطالبوا بحذف أجزاء من المناهج كما يقول الوزير، ولكن أولياء الأمور طالبوا ويطالبون بجعل الوحدة الأخيرة للإطلاع فقط وليس الحذف، وكذلك مراعاة الطلاب في هذا العام الإستثنائي في ظل جائحة كورونا، مستطردة: " العملية مش خناقة ياسيادة الوزير وعند، كلنا في مركب واحدة، ولازم نتحمل بعض ونراعي ظروف وتخوفات أولياء الأمور".

وأضافت عبير، أن هذا العام إستثنائي وبدأ في 17 أكتوبر الماضي، أي ما يقرب من الشهر تأخير، والمنهج كبير وأغلب الطلاب لم يذهبوا إلي المدرسة أغلب أيام الأسبوع، حتي ولو كانت هناك منصات تعليمية متاحة، ولكن لن تغني عن المدرسة والمعلم في الفصل بنسبة 100%، مطالبة الوزير بمراعاة ظروف ذلك، وأنه عام إستثنائي ونتمني أن يمر بسلام.

وحول رفع الغياب في المدارس، أوضحت عبير، أن بعض أولياء الأمور كانوا يطالبون بذلك، ولكن البعض الأخر يري أنه رمي الكره في ملعب أولياء الأمور، ومن يريد الذهاب للمدرسة فليذهب ومن لم يريد فهو حر، مطالبة بالتشديد علي المدارس بإعادة حصص الأونلاين وبرامج الزوم، خاصة في المدارس الخاصة لتعويض من لم يذهب إلي المدرسة، إلي جانب وجود المنصات التعليمية.

وحول عقد الامتحانات داخل المدارس، قالت عبير، أنه إذا استطاعت الوزارة والمديريات التعليمة والمدارس إجراء الإمتحانات بطريقة جدية مثل لجان امتحانات الثانوية العامة العام الماضي فلا مشكلة في ذلك، وإذا لم تستطيع تنظمها جيدا مع إتباع الإجراءات الإحترازية الشديدة حفاظا علي صحة الطلاب والتلاميذ فيجب إيجاد وسيلة إخري، سواء عن طريق الأبحاث أو أي وسيلة تقييم أخري.