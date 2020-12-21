جدة - نرمين السيد - وظهرت السيارة طراز 2020، وهى تحترق حيث التهمت النيران السيارة بالكامل. وقال أحمد حسن بالفيديو: "حسبى الله ونعم الوكيل، دى مش عربية صينى، دى موديل السنة دى وبأكثر من مليون جنيه، بقت كوم تراب، والعربية ولعت وأنا ماشى بيها ومراتى وبنتى جنبى وربنا أنقذنا ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمليون جنيه موديل 2020.. أحمد حسن يصور لحظات حريق سيارته: بقت كوم تراب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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