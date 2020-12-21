وزير التعليم: عدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسى الحالى ضمن الغياب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه خلال الساعة المقبلة سيتم إصدار كتاب دورى بخصوص الدراسة والتقييم من الآن وحتى آخر العام الحالى، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء الحفاظ على الطلاب فى ظل أزمة فيروس كورونا.





وأضاف الوزير فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج مساء dmc، اليوم الأحد، أننا أصدرنا مجموعة من القرارات لنتأكد أن الطلاب حصلوا المحتوى التعليمى، ومن أجل هذا الأمر تمكنا من إعداد مصادر جديدة ومختلفة تسمح للتعلم الذاتى. وذكر شوقى أن الوزارة لن تحتسب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الحالى غيابًا، ومن يخشى على أولاده يستطيع التعلم من المنزل.

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