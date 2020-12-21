مصر للطيران تحسم الجدل حول رحلات بريطانيا بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - قال الكابتن طيار رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه حتى الآن تسيير الرحلات إلى بريطانيا مستمر، ولم يتقرر إيقاف التسيير حتى الآن بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة.





وأوضح زكريا، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن "مصر للطيران" تسير رحلة يوميا إلى بريطانيا وأحيانا رحلتين، مؤكدا أنه يشترط على أى راكب يأتى من أى بلد أن يكون معه الـpcr لم يمر عليه أكثر من 72 ساعة، بالإضافة إلى التزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا سواء فى المطار أو على الطائرات.

وتابع، أن كل الرحلات إلى لندن التى يقوم بها الطيارون لا يبيتون فى بريطانيا، وتكون الرحلات ذهابا وعودة فقط.

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