بعد تحقيق أغنية محسود نجاح كبير قبل طرحها.. تركي آل الشيخ لعمرو دياب: احنا نمسك الخشب

علق تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية على النجاح الذي حققته أغنية محسود لعمرو ديب قبل طرحها.

وكتب تركي ال الشيخ لعمر دياب عبر تويتر قائلا "‏‎@amrdiab أنا الي اعرف ان الاغنيه تنجح بعد نزولها ... لكن عمري ماشفت اغنيه نجحت قبل نزولها نمسك الخشب"

وحقق برومو أغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "محسود" أكثر من مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد 5 أيام من طرحها.

"محسود" كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".

وشارك عدد من نجوم الغناء في التحدي الذي اطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسميه ودعا فيه جمهوره لغناء مقطع من إغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم .