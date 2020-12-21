البحوث الفلكية: اليوم بدء الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الشمالي

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غدا الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ، سيبدأ توقيت الإنقلاب الشتوي فلكيا.

وأوضح المعهد القومي للبخوث الفلكية والجيوفيزيقية ، أنه بناءا على ذلك سيشهد غدا الاثنين أطول ليل واقصر نهار في السنة في نصف الكرة الشمال وأطول نهار وأقصر ليل في نصف الكرة الجنوبى .

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وعلى جانب آخر .. قال الدكتور جاد القاضي ، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد يقوم بإعداد الحسابات الفلكية بما فيها مواليد الأهلة، ومواقع الأجرام السماوية وظروف تواجدها في السماء ، ومن بين تلك الظواهر ، اقتران بعض الأجرام مع بعضها، مثل اقتران كوكب المشترى مع زحل وهم من أكبر الكواكب ، لذا يطلق عليه الاقتران العظيم