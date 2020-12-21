شاهد .. وزيرة التخطيط : توجيه رئاسى بتغطية السلع الاستراتيجية مدة 10 أشهر

جدة - نرمين السيد - وأكدت هالة السعيد، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدى، فى برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون أى" الفضائية، أن أزمة كورونا دفعتنا للتركيز على توطين الصناعة وخلال الأزمة عجَّلنا من التحول الرقمى.
وأشارت إلى أن إنشاء الطرق ساهم في توفير الخدمات للمواطن في المناطق النائية، مشددة على أن المشروعات القومية استوعبت حجما كبيرا من قوة العمل خلال أزمة كورونا.
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