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شاهد .. وزيرة التخطيط : توجيه رئاسى بتغطية السلع الاستراتيجية مدة 10 أشهر

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محمد عبد المحسن 2020-12-21 04:45 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأكدت هالة السعيد، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدى، فى برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون أى" الفضائية، أن أزمة كورونا دفعتنا للتركيز على توطين الصناعة وخلال الأزمة عجَّلنا من التحول الرقمى.

 

وأشارت إلى أن إنشاء الطرق ساهم في توفير الخدمات للمواطن في المناطق النائية، مشددة على أن المشروعات القومية استوعبت حجما كبيرا من قوة العمل خلال أزمة كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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