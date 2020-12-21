اليوم.. أقصر نهار وأطول ليل بمر به العالم فى 2020

أوضح الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل الانقلاب الشتوى بالنصف الشمالى للكرة الأرضية، والاقتران النادر بين كوكبى المشترى وزحل، حيث سيكونان فى أقرب مسافة ظاهرية وسيفصل بينهما 0.1 درجة فقط وهو أقرب اقتران مرئى بين الكوكبين فى سماء الليل منذ عام 1623 ميلادية أى منذ نحو 397 عامًا.

وأفاد أن الانقلاب الشتوى هو التاريخ الرسمي لدخول فصل الشتاء، حيث سيشهد اليوم أطول ليل وأقصر نهار، ومن ثم بعد ذلك تتزايد مدة ساعات النهار تدريجيا والعكس مع ساعات الليل، وهذه الظاهرة تحدث سنويًا.

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ويجدر الإشارة إلى أن تشهد الكرة الأرضية، اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020، حدوث الانقلاب الشتوى عند الساعة (10:02 صباحاً جرينتش) وهو يمثل اليوم الأول من فصل الشتاء بالنصف الشمالى وبداية فصل الصيف فى النصف الجنوبى.

