وزير الأوقاف يفتتح الدورة التدريبية المشتركة اليوم

يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ونظيره السوداني لقاءً مشتركا ومؤتمرا صحفيا مشتركا في افتتاح الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين غدًا الاثنين 21/ 12/ 2020م ، لافتتاح الدورة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بأكاديمية الأوقاف، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.

وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، القرار التنفيذي رقم (251) بتاريخ 19/ 12/ 2020م لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (282) بتاريخ 16/ 12/ 2020م بشأن اعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للوزارة، وذلك في سبيل النهوض برسالتها على أكمل وجه ، وفي إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي.

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وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها: "يتميز الهيكل الجديد بالاعتماد الكبير على الرقمنة والميكنة والتطوير المؤسسي المستمر، والعناية الفائقة بالعنصر البشري، واختصار الإجراءات الإدارية بما يضمن دقة العمل وسرعة تنفيذه معًا، والاعتماد على طرق التقييم الحديثة والذكية، وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا الهيكل بدءًا من الأحد المقبل الموافق 20 / 12 / 2020م".