جدة - نرمين السيد - وقال الوزير عبر صفحته بفيس بوك، إن نسبة الحضور بلغت 94% وذلك فى اليوم الخامس للامتحان التدريبى. وأوضح، أن نسبة الكيمياء بلغت 554.075 طالبا، والتاريخ 611.514 طالبا، والكيمياء (اللغة الفرنسية) بلغت 1.821 طالبا، والكيمياء (اللغة الإنجليزية) بلغت 56.086 طالبا. وقال إن مجموع الامتحانات التى تم تسليمها بنجاح هى 1.223.478 امتحانا إلكترونيا، وإجمالى عدد الطلاب 653 ألف طالب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يكشف نسبة الحضور فى الامتحان التدريبى للصف الأول الثانوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.