اليوم .. انقطاع المياه عن شبين الكوم وضواحيها

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، عن قطع المياه، اليوم الإثنين، من الساعة الـ 8 والنصف صباحا، وحتى الساعة الـ 2 ظهرا، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها.





وكشفت الشركة، فى بيان لها، أن انقطاع المياه يأتى بسبب قيامها بإجراء أعمال غسيل الشبكات، مطالبة أهالى مدينة شبين الكوم وضواحيها "كفر المصيلحة وميت خاقان وأصحاب المستشفيات والمخابز" تدبير احتياجاتهم من المياه. انقطاع المياه من جانبه، أعلن المهندس رشدى عمر، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، عن أن الاعتمادات المالية للعام المالى 2020/2021 بلغت ما يقرب من مليار ونصف طبقا لما ورد من وزارة التخطيط، بفضل جهود محافظ المنوفية والتعاون الجاد والمثمر واستمرار تكثيف العمالة ودفع العمل بجميع المشروعات لتتخطى نسب التنفيذ قيمة الاعتمادات المالية التى تم تدبيرها خلال الاعوام المالية السابقة، حيث بلغت جملة اعتمادات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى عن العام الماضى طبقا لوزارة التخطيط 634 مليون جنيه فى حين بلغت فى العام قبل الماضى 344 مليون جنيه.

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