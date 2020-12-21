الرعب يتجدد.. طفرة جديدة من كورونا تذعر العالم.. ظهرت في لندن.. والمواطنون يتساؤلون هل تصل مصر؟.. وعالم فيروسات يوضح

سادت حالة من الخوف والقلق حول العالم من جديد بسبب انتشار طفرة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا كما يطلق عليها البعض، حيث جاء ظهورها في لندن الأمر الذي جعل السلطات البريطانية تغلق جميع المناطق خلال أعياد الميلاد كما أعلنت فرنسا وعدد من دول أوروبا غلق الحدود ومنع الطيران والقطارات من وإلي انجلترا .

أوضح الخبراء أن نسب انتشار السلالة الجديدة من فيروس تتجاوز نسب الـ 70 % عن السلالة الاولي والثانية خاصة وأن عدد الاصابات في بريطانيا ويل الي 35 الف اصابة يوميا الامر الذي دفع السلطات المعنية في لندن الي الغاء حفلات الكريسماس واعياد الميلاد واغلاق كبري المحلات حيث دخل الاقتصاد البريطاني تحت القطاع الرابع وتلك اسوء درجات التصنيف السئ للاقتصاد في ظل اغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم والمدارس والنوادي وجميع الانشطة لدرجة وصفت بان الحياة شبه توقفت في لندن .

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هل سلالة كورونا الجديدة تصل مصر؟

ازداد التساؤل على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر وسط حالة من القلق والخوف.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور ياسر الشربيني استاذ المناعه بحامعة نوتنجهام ترينت في انجلترا أن الفيروس بمثابة سلسله شرسة ومخيفة ارعبت الناس.

وشدد في تصريحات نلفزيونية لبرنامج "الحكاية "المذاع علي قناة الٰـ " m b c " علي انه تم اخذ عينات من بعض المصابين بسبب الزيادات الاصابات واكتشفوا ان نوع السلاله يظهر في 80 % من المرضي الجدد المصابين لان السلالة الجديدة سريعة الانتشار حيث زادت الاعداد اكثر مع ظهور السلالة الجديدة.

وأشار إلي أن السلالة العاديه بطبيعه الحال موجودة لكنها تطورت وظهر منها انواع جديدة لذا فقد تم اتخاذ إجراءات مشددة لغلق لندن وتم منع تبادل الزيارات بين مناطق انجلترا وتم منع أى أحد يزور غيره في الكريسماس.

