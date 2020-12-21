"مصر للطيران": 47 رحلة دولية وداخلية لنقل 4900 ألف راكب

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الإثنين، عن رحلاتها إلى 47 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 4900 ألف راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وذكرت مصر للطيران، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، چوبا، بغداد، أكرا، لندن، الدمام، باريس، امستردام، كوبنهاجن، البحرين، جدة، المدينة المنورة، الرياض، عمان، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، اربيل) بالإضافة إلى 11 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ،و 5رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4900راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

اقرأ أيضًا.. مصر للطيران: 43 رحلة دولية لنقل 4100 راكب إلى بلاد مختلفة

ويجدر الإشارة أن القرار يشمل المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .