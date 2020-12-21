يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 21
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درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 21
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 20
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر درجة الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 21 ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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