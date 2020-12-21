درجة الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 21 ديسمبر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 21

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درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 20