صور .. بدء الاحتفال بـ ظاهرة تعامد الشمس على معبد الكرنك

جدة - نرمين السيد - تشهد محافظة الأقصر، الآن، ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس آمون بمعبد الكرنك، فى ظاهرة فلكية فريدة فيما يسمى بـ "الانقلاب الشمسى"، بالتزامن مع عيد ميلاد الملك "رع" إله الشمس عند الفراعنة.





وتقيم محافظة الأقصر، حاليا، بهذه المناسبة احتفالية سياحية، وفنية بمشاركة القيادات التنفيذية بالمحافظة، ويحضرها عدد من علماء الآثار والفلك، والمصريات ومسؤولى السياحة والثقافة والآثار والمرشدين السياحيين.

تعامد الشمس على معبد الكرنك

وفى السياق ذاته، قال الدكتور ياسر عبد الهادى، أستاذ بمعمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، إن الاحتفال يأتى بالتزامن مع الانقلاب الشتوى، لافتا إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على معبدين من أهم معابد الحضارة المصرية القديمة وهما معبد الكرنك بمدينة الأقصر و"سوبك" أو قصر قارون بالفيوم تؤكد براعة الفراعنة فى تصميم المعبدين.

ولفت إلى أن المعبدين تم تصميمهما وبناؤهما على أساس فلكى ثابت، وهو شروق الشمس يوم الانقلاب الشتوى يوم 21 ديسبمر، على الرغم من أن زمن الانقلاب الشتوى لا يتفق تماما مع موعد شروق الشمس فى الموقعين المقام عليهما كلا المعبدين.