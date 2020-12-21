طقس الإثنين .. ارتفاع طفيف لـ درجات الحرارة .. عظمى القاهرة 22

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء الأرصاد إلى أن الطقس سيكون دافئا على جنوب سيناء مع رياح معتدلة، وكما يكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة، ويكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية و جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

وتكون هناك فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وعلى مدينتى حلايب وشلاتين، وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية .. أما حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 22 13

الإسكندرية 21 14

وادى النطرون 21 14

طنطا 21 13

شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 14

بلطيم 22 14

مطروح 20 13

السلوم 19 11

سيوة 21 11

بورسعيد 22 15

دمياط 22 15

الزقازيق 21 13

المنصورة 21 13

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 13

العريش 20 13

رفح 19 14

رأس سدر 22 12

نخل 18 05

نويبع 23 17

طابا 20 13

كاترين 16 04

الطور 24 13

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 25 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 22 10

بنى سويف 22 10

المنيا 23 08

أسيوط 23 08

سوهاج 23 09



قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 26 12

إدفو 26 12

أبوسمبل 25 12

الوادى الجديد 25 11

حلايب 26 19

شلاتين 28 18