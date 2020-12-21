الشتاء يبدأ رسميا .. الشمس تتعامد على مقصورة قدس الأقداس بمعبد الكرنك

جدة - نرمين السيد - وقدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية والتنورة قبل شروق الشمس احتفالية تتضمن عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، وموسيقى شروق الشمس التراثية. تعامد الشمس على معبد الكرنك الاحتفالية تنظمها وزارة الآثار والسياحة بالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المرشدين السياحيين، ضمن فعاليات تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، والتى تنظم احتفالية بها سنوياً فى 21 ديسمبر من كل عام، للإعلان رسمياً عن بدء فصل الشتاء فى مصر، بحضور السائحين الأجانب والمصريين، وقيادات محافظة الأقصر.

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