هاشتاج البرلمان الأوروبي لا يعنينا للرد على افتراءاته ضد مصر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #البرلمان_الاوربي_لايعنينا ، للرد على إدعاءات البرلمان الأوربي بشأن حقوق الإنسان في مصر.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏مصر حاليًا في أقوى عصورها بقيادة الزعيم البطل عبد الفتاح السيسي ، فأي هرتلة خارجية لا تعنينا ، وعلى رأي كبيرنا احنا معندناش أي حاجة نخاف منها ‎#البرلمان_الاوروبي_لايعنينا" و "‏‎#البرلمان_الاوروبي_لايعنينا

قالك حرية و هما اصلا مش عندهم حرية". .

وقال أخرون" ‏‎#البرلمان_الاوروبي_لايعنينا

البرلمان الأوروبي عايز يفرض عقوبات على مصر و هما اصلا ملفاتهم مليانة بالعنصرية" و" ‏مش بنسمع من البرلمان الأوروبي ولا الاتحاد الأوروبي اي إدانه عن شهداء الجيش والشرطة اللي بيضحوا بحياتهم فداء للوطن، لكن يقول اعترفوا بالمثليه الجنسية، يطالبوا بخروج من يخرب ويدمر مصر بكل وقاحة وقلت آداب. لهذا ‎#البرلمان_الاوروبي_لايعنينا وكل كلامكم ولا يفرق معانا" و"