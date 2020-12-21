صحف القاهرة تبرز تصريحات السيسى حول تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة

جدة - نرمين السيد - ونوهت صحف (الأهرام والأخبار والجمهورية) إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة فى جهود التحول الرقمي، جنباً إلى جنب مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومى وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية، بما يسهم فى تحقيق الشمول الرقمى ويرسخ قواعد الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الوزارة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعى للمساهمة فى رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، وكذا التوسع فى إعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، وجهود تصنيع أجهزة الحاسب المدرسي، وذلك فى إطار الاهتمام بتعزيز محور بناء الإنسان المصرى.

كما اطلع الرئيس السيسى، خلال الاجتماع، على المحاور التنفيذية لمبادرتى "مصر الرقمية" و"مستقبلنا رقمي"، فضلاً عن جهود تطوير بنية الإنترنت، لاستيعاب الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد والتى شهدت تطوير 1600 مكتب على مستوى الجمهورية مزودة بالخدمات البنكية والشهر العقاري، بالإضافة إلى كافة خدمات الشمول المالى من تمويل متناهى الصغر وتمويل استهلاكى وتأمين متناهى الصغر ومحفظة المحمول الرقمية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021 من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات؛ وذلك لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم، ولاحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمى وتنمية المهارات والقدرات الرقمية فى الدولة، وكذا استضافتها لجامعة مصر المعلوماتية والتى تعتبر الأولى من نوعها فى المنطقة.

وأوضح وزير الاتصالات، أن هذا الاختيار سيسهم فى عرض تطور البنية المعلوماتية الدولية فى مصر، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، إلى جانب توجيه أنظار الشركات العالمية للعاصمة الإدارية كمدينة ذكية تعتمد كل خدماتها ومرافقها على المنظومات الرقمية الحديثة، مضيفاً أن مصر تقدمت فى الترتيب العالمى فى "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" خلال العام الحالى من المركز 111 إلى المركز 56 على مستوى العالم، نتيجة الجهود الحكومية الكبيرة والمبادرات المتعددة فى مجال التكنولوجيا والرقمنة.

وفى سياق آخر، أشارت الصحف إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، نك ريد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذى لشركة "فودافون مصر".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن اللقاء تناول "استعراض التعاون المشترك مع مجموعة "فودافون" العالمية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأوضح الرئيس السيسى حرص الدولة على التعاون المثمر والبناء مع الشركات العالمية ذات الخبرات العريقة فى جميع المجالات كشركاء للتنمية فى مصر، ومن ضمن ذلك تعزيز استثمارات مجموعة "فودافون" العالمية فى مصر، ودعم التعاون معها، فى ضوء الخبرات الكبيرة للمجموعة فى مجالات الاتصالات والتحول الرقمى والاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة فى إدارة المنشآت والمدن الجديدة، والتى تمثل ركناً أساسياً فى إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة فى مصر.

من جانبه؛ أكد الرئيس التنفيذى لمجموعة "فودافون" العالمية أن ما تشهده مصر من عملية تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة فى جميع المجالات انعكس بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار فى مصر، على نحو يشجع "فودافون" على التوسع فى أنشطتها فى مصر، كونها إحدى الأسواق الرئيسية الكبرى بالمنطقة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن والخدمات الذكية، بما يساهم فى عملية الشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل.

كما أوضح الرئيس التنفيذى لمجموعة "فودافون" العالمية أن المسار المتوازن والحكيم الذى انتهجته مصر للتعامل مع أزمة كورونا ساهم بشكل لافت فى الحفاظ على النشاط الاقتصادى والتجارى والخدمى بالدولة وتحقيق معدلات نمو إيجابية بخلاف معظم الدول على مستوى العالم، بما فيها الدول الكبرى، مضيفاً أن "فودافون" سوف تستشرف فرص إجراء تجربة تشغيلية للجيل الخامس (5G) من شبكات المحمول بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظراً للبنية التحتية الحديثة بها، وكذلك لاستضافتها جامعة "مصر المعلوماتية" التى تعد الوحيدة من نوعها فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع مجموعة "فودافون" وزيادة استثماراتها فى قطاع الاتصالات فى مصر، خاصةً فى ظل الفرص الضخمة التى يوفرها السوق المصري، وكذلك المبادرات المتعددة التى أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية فى المجتمع عبر توطين التكنولوجيا والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، وكذلك البنية التحتية الحديثة التى باتت تتمتع بها مصر.

وفى الشأن الاقتصادي، نقلت (الأهرام) عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قولها إنه يجرى حالياً الإعداد لتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر انطلاقه خلال شهر يناير المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأضافت الوزيرة إنه سيتم خلال فعاليات المعرض إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال السيارات والتى تستهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة فى مصر مؤخرًا، ودعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تلقى اهتماما كبيرا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذى وجه بأهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لإنجاح المبادرة، والتى ستتيح للمواطن المصرى اقتناء سيارة جديدة بأسعار تتناسب مع مستوى دخل المواطن.

ولفتت إلى أن عقد هذا المعرض يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بأهمية التوسع فى استخدام المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى والبدء فى تنظيم معرض بمشاركة كبريات الشركات المصنعة للسيارات يتضمن أحدث ما تم التوصل إليه فى هذا المجال، فضلاً عن منح حافز نقدى ملائم للمواطنين من مالكى السيارات المتقادمة، والراغبين فى إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد.

وفى الشأن الاقتصادى أيضًا، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصرى مثل غيره من اقتصادات العالم، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الدولة وتنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية التى تقوم بها الحكومة، منحت الاقتصاد المصرى القدرة على الحد من تداعيات تلك الأزمة، وظهر ذلك جلياً فى تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة فى عام 2020، وهو الأمر الذى ساهم فى جعل مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى تستطيع تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.

ونشر المركز الإعلامي، فى إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة فى 2020، تقريراً فى هذا الشأن، تضمن رسوما توضيحية (إنفوجراف) تسلط الضوء على تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة فى حصاد عام 2020 مقارنة ببداية الإصلاح الاقتصادي.

ومن بين النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية خلال عام 2020، استمرت مصر فى تحقيق نمو اقتصادى بمعدل 3.6% عام 2019/2020، وذلك بالرغم من انكماش الاقتصاد العالمي، علماً بأنه سجل قبل أزمة كورونا 5.6% عام 2018/2019، مقارنة بـ 4.2% عام 2016/2017.

وأشار التقرير إلى انخفاض المتوسط السنوى لمعدل التضخم إلى 5.7% عام 2019/2020، وذلك مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019، و23.5% عام 2016/2017، علماً بأن معدل التضخم السنوى لشهر نوفمبر 2020 قد سجل 5.7%.

وقد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليسجل 15.7 جنيه فى نوفمبر 2020، علماً بأنه كان قد سجل 16.2 جنيه فى الشهر ذاته عام 2019، مقارنة بـ 18.1 جنيه بنهاية نوفمبر 2016.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد انخفض إلى 7.3% خلال الربع الثالث عام 2020 وهو معدل غير مسبوق منذ عام 2010، وذلك بعد أن سجلت البطالة 7.8% خلال نفس الربع من عام 2019، مقارنة بـ 12.6% لذات الربع من عام 2016.

وبالنسبة لإجمالى الاستثمارات العامة المنفذة (بالأسعار الجارية)، ذكر التقرير أنها وصلت إلى 473.8 مليار جنيه عام 2019/2020، بعد أن كانت قد وصلت إلى 513.7 مليار جنيه عام 2018/2019 قبل أزمة كورونا، وذلك مقارنة بـ 300.8 مليار جنيه عام 2016/2017.