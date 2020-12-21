رسميا.. بدء فصل الشتاء اليوم وهذا ما سيحدث

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين، أول أيام فصل الشتاء رسميا طبقا للخريطة الجغرافية، حيث يبدأ 21 ديسمبر من كل عام.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشتاء يشهد استقرارا نسبيا إلى حد ما بعيدا عن الموجات السيئة الحادة ،مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستكون فى معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام.

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