رسميا.. بدء فصل الشتاء اليوم وهذا ما سيحدث

من جانبها قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشتاء يشهد استقرارا نسبيا إلى حد ما بعيدا عن الموجات السيئة الحادة ،مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستكون فى معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام.
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ويسمى هذا اليوم بيوم الانقلاب الشتوي حيث تكون الشمس في أقصى نقطة جنوب السماء بالنسبة للنصف الشمالي من الكرة الأرضية ، تحديدا فوق مدار الجدى .
ويكون النهار اليوم أقصر نهار على مدار العام وعلى العكس يكون أطول ليل على مدار العام ، ويحدث الانقلاب الشتوى تحديدا عند الساعة (10:02 صباحًا بتوقيت جرينتش) أي 12:02 م بتوقيت القاهرة.
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