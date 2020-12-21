وزيرة الصحة تعلن خطة توزيع لقاح كورونا والفئات الأولى بالتطعيم

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزيرة الصحة عن خطة توزيع لقاح كورونا، وذلك خلال اجتماع لها بالأمس مع مديري ووكلاء مدريات الصحة على مستوى الجمهورية، وكانت الدكتورة هالة زايد قد أعلنت في الحادي عشر من ديسمبر الجاري عن وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا الصيني قادماً من الإمارات إلى مصر.

وزيرة الصحة تعلن خطة توزيع لقاح كورونا

هذا وقد ثبت أن لقاح فيروس كورونا الصيني والذي وصل لمصر ثبتت فاعليته بنسبة وصلت إلى 86%، من ناحية الوقاية من فيروس كورونا، كما أن نسبة الأجسام المضادة في اللقاح وصلت إلى 99%، أما من ناحية وقاية الحالات المتوسطة والشديدة من الفيروس فقد وصلت النسبة إلى 100%.

وقالت وزيرة الصحة أن لقاح كورونا سوف يتم توزيعه أولاً على الفرق الطبية العاملة في مستشفيات العزل وكذلك مستشفيات الحميات والصدر، كما سيتم إنشاء مراكز مخصصة في جميع المحافظات من أجل توفير اللقاح للفئات المستحقة من المواطنين، وأشارت إلى وجود تنسيق كامل بين وزارة الداخلية والصحة وجميع المحافظين والجهات المعنية لتحديد المراكز الخاصة لتلقي اللقاح بجميع المحافظات.

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وأضافت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أنه وبفضل التوجيهات من القيادة السياسية فقد اتخذت مصر خطوة تاريخية للحصول على لقاح فيروس كورونا، مؤكدةً عقد اجتماعات دورية لتذليل أي عقبات قد تؤدي إلى عرقلة سير العمل في المستشفيات.