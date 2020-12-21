صور.. محافظ القليوبية يعتمد جدول امتحانات نصف العام

جدة - نرمين السيد - اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جدول إمتحانات نصف العام يناير 2021 على مستوى المحافظة، مؤكدا ضرورة الاستعداد التام واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشيرا بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة للوقاية من الاصابة بعدوى فيروس كورونا.





وأوضح الدكتور سيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن امتحانات الصف الثانى الابتدائى ستبدأ يوم الاثنين 4 يناير وحتى الثلاثاء 5 يناير، والصف الثالث الابتدائى ستبدأ يوم الإثنين 4 يناير وحتى الأربعاء 6 يناير، والصف الرابع الابتدائى ستبدأ يوم الأحد الموافق 10 يناير المقبل وحتى الإثنين 18 يناير 2021، مضيفا أن اختبارات الصف الخامس الابتدائى ستبدأ يوم الأحد الموافق 10 يناير وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 18 يناير، وستبدأ اختبار الصف السادس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 11 يناير وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن اختبارات نصف العام للمرحلة الإعدادية ستبدأ باختبار الصف الأول الإعدادى يوم الخميس الموافق 14 يناير وتستمر حتى يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، بينما تبدأ اختبارات الصف الثانى الاعدادى يوم السبت الموافق 16 يناير وتستمر حتى الأحد الموافق 24 يناير، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة يوم السبت الموافق 30 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 30 يناير، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.



وفى ذات السياق قال الفيومى أن اختبارات نصف العام لسنوات النقل بالتعليم الفنى ستبدأ يوم السبت الموافق 9 يناير وتستمر حتى يوم السبت الموافق 16 يناير 2021 وسط اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا.