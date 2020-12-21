وزير التعليم: 96% نسبة الحضور العامة بامتحان أولى ثانوى التدريبى

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم: 96% نسبة الحضور العامة في الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي من الذى انطلق خلال الفترة من 15 حتى 20 ديسمبر الجارى.
وأوضح الوزير : الاحصائيات الختامية لامتحان اليوم الخامس والأخير أمس الأحد 20 ديسمبر للصف الأول الثانوي، وصلت نسبة الحضور إلى 94% في اليوم الخامس للامتحان التدريبي"
قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: فى الكيمياء وصلت نسبة الحضور إلى 554 ألف و57 طالبا وفى التاريخ 611 ألف و514 والكيمياء باللغة الفرنسية 1.821 طالبا وفى الكيمياء باللغة الإنجليزية 56 الف و86 طالبا موضحا أن مجموع الامتحانات اللتي تم تسليمها بنجاح مليون و223 ألف و478 امتحان الكتروني بإجمالي عدد الطلاب 653 ألف.
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