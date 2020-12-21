القوى العاملة: استخراج 1021شهادة قياس مستوى مهارة لمزاولة حرفة.. وتعيين 955...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 1021 شهادة قياس مستوى المهارة ، واستخراج كارنيه مزاولة الحرفة لـ 984 عاملا ، فضلا عن تعيين 955 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 8 من ذوى القدرات ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2040 شاباً.

تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال نوفمبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 582 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات ، وأسفر عن تحرير 18 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 2 ندوة توعية ، كما تم التفتيش على 210 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 33 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية،أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت قيمتها 18 ألف جنيه لـ 8 عمال من المسجلين .