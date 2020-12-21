الأرصاد: اليوم بداية فصل الشتاء جغرافيًا وحالة من الاستقرار على غالبية المحافظات

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر سيكون بداية فصل الشتاء جغرافيًا.

وأضافت شاكر، في تصريحات لها، أن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على غالبية أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها خلال هذا الوقت من العام.

وأوضحت أن حالة الاستقرار هذه سوف تستمر حتى غدا الثلاثاء، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجه البحري.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة بدءا من اليوم الاثنين إلى الجمعة المقبلة، حيث يسود اليوم الاثنين شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما غدأ الثلاثاء المقبل فيشهد شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفرص الأمطار الخفيفة "22% تقريبا" على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد يوم الخميس، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتمثل فرص أمطار خفيفة "22% تقريبا" على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد يوم الجمعة شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وطالبت الأرصاد اتخاذ كافه الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية، المواطنين خلال فصل الشتاء بالقيادة بهدوء على الطرق خاصة عند سقوط الأمطار ونشاط الرياح، وارتداء الملابس الثقيلة في الأوقات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وتابع خبراء الأرصاد، أنه من المتوقع في الفترة المقبلة حدوث انخفاض في درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار، حيث إن هذه الظواهر من سمات فصل الشتاء.