أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 1021 شهادة قياس مستوى المهارة ، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 984 عاملا، فضلا عن تعيين 955 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 8 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2040 شابًا.
تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال نوفمبر الماضي، قامت المديرية بالتفتيش على 582 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات ، وأسفر عن تحرير 18 محضرًا للمنشآت المخالفة ، وعقد ندوتان توعية ، كما تم التفتيش على 210 منشآت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 33 محضرًا لمنشآت مخالفة للقانون .
وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحًا للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت قيمتها 18 ألف جنيه لـ 8 عمال من المسجلين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 955 شابًا واستخراج 1021 شهادة قياس مستوى مهارة ببني سويف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.