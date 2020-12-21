بدأت شركات توزيع الكهرباء فى تنفيذ المعاينات اللازمة لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة منذ شهر نوفمبر الماضي، بعد بدء التقديم على المنصة الالكترونية الموحدة للكهرباء منذ أغسطس الماضى .

وأشار مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ مايزيد عن 200 ألف معاينة بشركات التوزيع التسعة،لافتا إلى أن شركة جنوب القاهرة هى الأكثر تنفيذا .

يذكر أن المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء ، تستمر فى تلقي الطلبات للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية ديسمبر الجارى. واستمرارًا للمتابعة الدورية لعمل للمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التى أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى الأول من يوليو الحالى تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا يوضح الإحصائيات الى تلقتها المنصة الإلكترونية وأوضح التقرير أنه منذ تفعيل المنصة حتى 20 ديسمبر الجارى ، استقبلت المنصة حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة . تلقت المنصة حتى الآن حوالى 970 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2 مليون و270 ألف وحدة عقارية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر بالكهرباء: نفذنا 200 ألف معاينة لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.