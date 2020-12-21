وزير الرى يبحث موقف إيراد النيل للعام المائى الحالى

جدة - نرمين السيد - عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدورى، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإستفادة المثلى من الموارد المائية.





وقال الدكتور عبدالعاطى، فى بيان له اليوم الإثنين، إن وزاة الرى تبذل مجهودات متواصلة فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وأضاف أن وزارة الرى نجحت خلال الفترة الماضية فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، والتى انعكست على تحقيق أقل معدل لشكاوى المياه منذ 40 عاما.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الرى، الإجراءات المتبعة والخطط الموضوعة من أجهزة الوزارة المعنية لإدارة فترة أقل الاحتياجات المقبلة، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات بالتزامن مع بداية العام المائى الجديد بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعى خلال الصيف المقبل.

كما تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات الوزارة المتبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها حاليا للحماية من أخطار السيول.

وشدد عبدالعاطى على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع المصارف وكافة المحطات لمجابهة أى طارئ.

وفى إطار حماية نهر النيل وفرعيه من كل أشكال التعديات، فإن وزارة الموارد المائية والرى تواصل مجهوداتها للتصدى للتعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

ووجه وزير الرى بضرورة أن تكون اللجنة فى حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ومواجهة موسم الأمطار والسيول.