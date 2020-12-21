القوى العاملة: تعيين 955 شابا ببنى سويف منهم 8 من ذوى القدرات خلال نوفمبر

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف باستخراج 1021 شهادة قياس مستوى المهارة، واستخراج كارنيه مزاولة الحرفة لـ 984 عاملا، فضلا عن تعيين 955 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 8 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2040 شابا.





وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا اليوم الإثنين، بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال نوفمبر الماضى فتشت المديرية على 582 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدورى النهارى والحملات، وأسفر عن تحرير 18 محضرا للمنشآت المخالفة، وعقد ندوتين توعية، كما تم التفتيش على 210 منشآت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 33 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون. وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحا للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت قيمتها 18 ألف جنيه لـ 8 عمال من المسجلين.

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