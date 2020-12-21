أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تُسَيِّر شركة مصر للطيران 47 رحلة جوية إلى عدد من الوجهات العربية والدولية والمحلية، تقل أكثر من 4 آلاف و900 راكب.

القاهرة

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة السياسات السكانية - الأمانة الفنية للمجلس العربى للسكان والتنمية" اجتماع الدورة العادية الثانية للمجلس العربى للسكان والتنمية.

القاهرة

تنظم وزارة الأوقاف بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين دورة تدريبية مشتركة لنخبة من الأئمة السودانيين مع نخبة من زملائهم المصريين فى قضايا تجديد الخطاب الدينى وفقه المواطنة وأسس العيش المشترك وتفكيك وتفنيد الفكر المتطرف.

القاهرة

يعقد الاجتماع الرابع للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلى الهيئات المستقلة فى الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، عبر تقنية الاتصال المرئى، وذلك بناء على دعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع الشؤون القانونية - إدارة الشؤون القانونية".

القاهرة

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" فعالية للمصريين وخاصةً الأطفال لمشاهدة ظاهرة "الاقتران العظيم" بين كوكبى زحل والمشترى، تمتد من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة مساءً، وذلك بمقر المتحف.

القاهرة

تشهد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم الاحتفالية الفنية التى تنظمها الوزارة ممثلة فى البيت الفنى للمسرح، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، على مسرح الجمهورية بمناسبة اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، وتحمل عنوان "إحنا البهجة".