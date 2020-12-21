البيئة توقع بروتوكول تعاون مع روتارى

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الإثنين، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز شئون البيئة ونادى روتارى للتعاون فى عدد من المجالات البيئية منها "التنمية المستدامة، المحميات الطبيعية، تغير المناخ، التنوع البيولوجى، حملات التشجير، منظومة المخلفات الصلبة، دمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئى.





ووقع بروتوكول التعاون الدكتورة إيناس محمد أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وأسامة لطفى الأحمر بصفته محافظ المنطقة الروتارية. وأكدت وزيرة البيئة فى بيان اليوم أن بروتوكول التعاون يأتى فى إطار المشاركة مع كافة الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطنى من أجل الادارة الرشيدة والمستدامة والحد من التلوث ودعم تنفيذ السياسات البيئية للحد من كافة مصادر الملوثات والتى تؤثر على صحة الإنسان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصرى فى كل المحافظات المصرية، وهو الأمر الذى يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030. وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن بروتوكول التعاون المشترك ستقوم من خلاله الوزارة بتقديم الدعم الفنى من خلال الخبراء فى كافة المجالات البيئية بجانب الدعم اللوجيستى المرتبط باختصاص عمل جهاز شئون البيئة، كما يهدف إلى المشاركة من خلال الأنشطة التى يقوم بها الطرفان مثل الندوات وورش العمل وحملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغير أنماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية. كما يتضمن البروتوكول التعاون المشترك فى تنفيذ المبادرات والمشروعات التجريبية والتى تساهم فى التصدى للمشاكل البيئية، ودعم برامج بناء القدرات فى المجالات البيئية لتدريب مدربين فى كل المحافظات، وتنفيذ زيارات ميدانية للمشروعات البيئية، والترويج للسياحة البيئية، وزيادة المسطحات الخضراء، إضافة إلى مراعاة البعد البيئى فى كافة الأعمال الخيرية التى ينفذها النادى.

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