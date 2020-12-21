مصر للطيران و"طيران الخليج" تتوسعان في اتفاقية المشاركة بالرمز

أعلنت شركة مصر للطيران - الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وشركة طيران الخليج - الناقل الوطني لمملكة البحرين - عن توسيع اتفاقية المشاركة بالرمز بينهما مما يوفر المزيد من فرص السفر لعملائهما.

وبموجب التوسع في الاتفاقية، تضيف طيران الخليج بإضافة رمزها "GF" على خمس وجهات داخلية لمصر للطيران وهي أسوان وأسيوط والغردقة والأقصر وشرم الشيخ. ويعزز هذا التوسع من خيارات السفر المتكاملة لركاب طيران الخليج ومصر للطيران، بما في ذلك إتمام إجراءات السفر حتى الوجهة النهائية.

وكذلك فإن هذا التعاون يدعم تعزيز التعاون التجاري بين الشركتين.

علاوة على ذلك ، تطبق الشركتان إجراءات واحترازات إضافية للأمن والسلامة، مما يوفر مزيدًا من الطمأنينة لعملائهما في ظل الوضع العالمي الحالي.

وبهذا الشأن، صرح القبطان وليد عبدالحميد العلوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج: “نرحب باتفاقية المشاركة بالرمز بين طيران الخليج و مصر للطيران، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الصلات القوية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وعملائنا على حد سواء - في ظل مناخ الصناعة الحالي المليء بالتحديات.

واضاف.. سيتمتع العملاء بخيارات أكثر مرونة للطيران، بالإضافة الى الشعور بالاطمئنان مع جميع الإجراءات والاحترازات للأمن والسلامة والصحة الإضافية المعمول بها لضمان رحلات آمنة. إننا نشعر بالفخر للعمل عن كثب مع أصدقائنا في مصر للطيران، وإنني أتطلع إلى رؤية هذه الشراكة تنمو مع الوقت."

من جانبه، صرح الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران : "إن الوقت الحالي يتطلب من جميع الشركاء المزيد من التعاون و توطيد العلاقات و بذل جهد أكبر لتقديم خدمة احسن لعملائهم."

وأضاف رئيس مصر للطيران ، "من هذا المنطلق فإن مصر للطيران و طيران الخليج قد عملا على توطيد شراكتهما من خلال منح عملاء طيران الخليج إمكانية السفر على رحلات مصر للطيران الداخلية والاستمتاع بأعلى درجات الراحة و الخدمة والإجراءات الاحترازية الخاصة بالسلامة و الصحة على متن طائرات مصر للطيران".