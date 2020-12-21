السلاله_الجديدة يجتاز تويتر بعد تعليق عدد من الرحلات الجوية

بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، في المملكة المتحدة، تفاقم قلق علماء الأوبئة، وعلقت العديد من الدول الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا الأحد.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السلاله_الجديده ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشبال ميديا .