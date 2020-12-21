بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، في المملكة المتحدة، تفاقم قلق علماء الأوبئة، وعلقت العديد من الدول الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا الأحد.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السلاله_الجديده ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشبال ميديا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر #السلاله_الجديدة يجتاز تويتر بعد تعليق عدد من الرحلات الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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