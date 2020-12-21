في إطار الحديث الدائر عن سلالة كورونا الجديدة في مصر ومدى انتشارها بعد ظهور في بريطانيا وبعض الدول الأوروبية بشكل أثار الرعب في نفوس الجميع، يرصد دوت الخليج 10 معلومات عن سلالة كورونا الجديدة في مصر من خلال ماقاله الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة، والدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.

أفادوا في تصريحاتهم الإعلامية بمعلومات عن سلالة كورونا الجديدة على النحو التالي:- السلالة الجديدة للفيروس والمنتشرة في بريطانيا، موجودة منذ فترة طويلة.- احتمالية وجودها في مصر.- وجودها في مصر قيد الملاحظة وليس الدراسة- سريعة الانتشار- ليست في مستوى الخطورة ولكن أعداد مرضى أكثر.- زيادة في الوفيات ليس لخطورة المرض لكن لان العدد نسبة وتناسب بين المصابين في قطاع أكبر.- قفزة عدد المصابين الفترة المقبلة.- التباعد الاجتماعي أمر ضروري لمواجهة السلالة الجديدة.- نسبة الانتشار 70%.- أسباب وجود سلالة كورونا الجديدة الأماكن المغلقة وتجمع الأعداد الكبيرة.

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ويجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أعلنت في آخر تصريحاتها عن أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر إنه تم تسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 جديدة، محذرة من انتشار سلالة كورونا الجديدة في مصر.

