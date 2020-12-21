مواعيد مباريات الدوري المصري

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وذلك بثلاث مواجهات تبدأ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، وتنتهي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا.

مباريات الدوري المصري

يستضيف نادي البنك الأهلي صاحب المركز السادس عشر برصيد نقطة، نادي الإنتاج الحربي محتل المركز الرابع عشر بنفس الرصيد.

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