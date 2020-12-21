شوبير: احنا متظلمناش وقرار الكاف باعتبارنا منسحبين كان صحيح

أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، على أن منتخب مصر للشباب لم يتعرض للظلم، فيما يخص اعتباره منسحبا من بطولة شمال أفريقيا.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" صباح اليوم: "نحن دائما نتعامل بشكل عاطفي، والكثير منا هاجم الاتحاد التونسي لكرة القدم، واتهمناه بالتعنت ضد المنتخب المصري، وأنا أول من انتقد، لكننا لم نتعرض للظلم، نحن ظلمنا أنفسنا".

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وتابع: "المسحة التي تمت لبعثة المنتخب في مطار القاهرة، أثبتت إصابة 17 لاعب من المنتخب بفيروس كورونا، مما يعني أننا بالفعل لم نتعرض للظلم، وأنه طبقا للوائح لم يكن في مقدورنا اللعب بمباراتي ليبيا وتونس".

وأكمل: "ما حدث قد حدث، ولا يمكن تغييره، ولكن يجب أن نتعلم مما حدث، ووجود رئيس البعثة من عدمه، لم يكن ليمنع وصول الكورونا إلى المنتخب".

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يُذكر أن المنتخب المصري للشباب قد عاد إلى مصر منذ يومين وتم عزل المصابين في أحد الفنادق، فيما عدا ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب، وحمزة علاء حارس المرمى، اللذان قررا الخضوع للعزل في منازلهم.