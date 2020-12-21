صور.. وزير التعليم العالى يفتتح المركز القومى لتأهيل الأطفال ببنى سويف

وأوضح رئيس الجامعة، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن المركز يعد الأول من نوعه على مستوى محافظات صعيد مصر، وتم تشيده على مساحة أربعة أفدنه، ويضم عيادات كشف خارجية تشمل التأهيل البدنى والتأهيل الوظيفى والنفسى للأطفال ذوى الاحتياجات.
ولفت إلى أن المركز مزود بحمامات سياحة علاجية واستشفائية ويضم قسم داخلى لإقامة الأطفال ذوى الاحتياجات التى تحتاج إلى جلسات تأهيل مستمر، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات كبيرة، ويهدف إلى تقديم خدمة طبية متطورة لأبناء الصعيد.
واستمع وزير التعليم العالى إلى شرح مفصل من الدكتور محمد رضا عوض مدير المركز، والذى يتم تنفيذه تحت إشراف نخبة من الأساتذة بكلية الطب من أقسام الروماتيزم والتأهيل والعظام والنفسية والتخاطب والسمعيات والعصبية.
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