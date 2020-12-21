جدة - نرمين السيد - بدأت جولة الإعادة بين المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية فى 5 كليات بجامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، إذ من المقرر أن تقام جولة الإعادة فى كليات الحقوق والطب وزراعة سابا باشا والطب البيطرى والدراسات الاقتصادية.





وقال محمود جمال الدين مدير عام رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، إنه تم فتح باب التصويت بداية من الساعة 9 صباحا وتستمر حتى الثالثة عصرًا. وحسمت التزكية مقاعد الاتحادات الطلابية فى كليات "الآداب والتجارة والتربية والعلوم والسياحة والزراعة والتربية رياضية بنات وبنين والفنون الجميلة والطفولة المبكرة والحاسبات والمعلومات"، والتعيين فى كليات "الصيدلة وطب الأسنان والتربية النوعية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء جولة الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية فى 5 كليات بجامعة الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.