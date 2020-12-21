صور.. وزير النقل يتابع رصف الطرق المحلية بتكلفة 10مليارات جنيه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات والذى صدق على إطلاقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجمالى تكلفة 10 مليارات جنيه والذى يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.



وأكد الوزير أهمية دور المناطق التابعة لهيئة الطرق والكبارى فى تنفيذ مشروعات الطرق التى تمس حياة المواطن المصرى وتسهل حركة تنقله عبر محافظات الجمهورية المختلفة، مشيرا إلى أهمية الإلتزام التام بالمخططات الزمنية لكل المشروعات وأن تتم كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وعدم إقامة أى مطبات بالطرق، وعدم نقل حركة المرور على قطاعات الطرق التى يتم تنفيذها إلا بعد انتهاء الرصف التصميمى بالكامل لكل قطاع وكذلك المحافظة على حرم الطرق وإزالة أى تعديات عليها من أجل تسهيل حركة تنقل المواطنين، بالإضافة إلى سرعة التعاقد على المعدات الجديدة للصيانة لتدعيم المعدات الموجودة فى المناطق المختلفة لسرعة إنجاز كل أعمال الصيانة المطلوبة بالإضافة إلى التدريب المستمر للكوادر البشرية والتنسيق المستمر مع وزارة الرى فيما يتعلق بأعمال التكريك والتطهير للترع المختلفة بما يؤدى إلى المحافظة على الطرق الملاصقة للترع فى كل أنحاء الجمهورية.



ثم استعرض الوزير معدلات تنفيذ المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، إذ وجه الوزير برفع معدلات التنفيذ مع الالتزام بمعايير الجودة العالية وحل أى معترضات بالتنسيق مع المحافظات المعنية والتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات طبقا لتوجيهات القيادة السياسية خصوصا مع أهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة اخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال وهو ما يتم تنفيذه حاليا حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الأسفلتية على البارد.