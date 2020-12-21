التعليم : لا تعطيل للدراسة في مصر واجراءات الوزارة لحماية الطلاب والمعلمين

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا تعطيل للدراسة في جمهورية مصر العربية . مشيرا الى أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة هي إجراءات لحماية أبنائنا ومعلمينا واستكمال المحتوى التعليمي وإتمام التقييم العادل.

وقال الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم إن الفصل الدراسي الأول مستمر وفق الخريطة الزمنية المعلنة،التدريس مستمر حتى ١٠ يناير ٢٠٢١ .. مشيرا الى أنه سيتم جدولة الامتحانات للصفوف المختلفة من ١٠ يناير حتى ٥ فبراير ٢٠٢١.

وأضاف أن الوزارة أتاحت للإدارات التعليمية وضع جداول امتحانات النقل في المدة من ١٠ يناير حتى ٥ فبراير كما يناسبهم لتوزيع السنوات المختلفة على فترة طويلة تفاديا للتجمعات الكبيرة وبالتالي كل إدارة لها جدول مختلف وليس بالضرورة كل طالب يمتحن من ١٠ يناير ٢٠٢١.