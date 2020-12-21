مصر للطيران تعلن توقف جميع الرحلات من وإلى السعودية لمدة أسبوع

أعلنت شركة مصر للطيران، فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، وقف تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية ابتدءً من اليوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع قابل للتمديد. وقال البيان: "بناءً على التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية ابتدءً من اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع قابل للتمديد".

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